Интернет-магазин мобильных устройств

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок406 просмотров

Господа фрилансеры!

Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина.

Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами.

Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS.

Некоторые моменты:

1. Несколько фотографий в отображении товара (переключение фотоизображений через Ajax).

2. Вывод из базы данных аксессуаров для каждого товара

3. Вывод специального предложения, включающего в себя товары из базы данных

4. Желательно псевдо-URL для всех страниц

Все предложения и подробности по проекту в личные сообщения.

Оплата проекта через Яндекс.Деньги. Предоплаты нет.

AJAX
16 лет назад
ippolitov
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$300
4 дня
Максим - хороший специалист, настоящий профессионал в своей области. Проект выполнен качественно, внесены дополнительные изменения, которые не были изначально предусмотрены. Работой с Максимом мы остались довольны и надеемся на дальнейшее длительное и продуктивное сотрудничество.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. В общении очень приятен. Лучший человек с кем мне приходилось работать!

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад