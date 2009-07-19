В разделе сайта http://hram-ioanna-voina.ru/faq/ Есть ссылка на страницу формы для печати записок («Напечатать записку»): http://hram-ioanna-voina.ru/kart.html Эту форму надо заменить на новую. Форма должна выглядеть как в файле ...
Интернет-магазин мобильных устройств
Господа фрилансеры!
Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина.
Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами.
Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS.
Некоторые моменты:
1. Несколько фотографий в отображении товара (переключение фотоизображений через Ajax).
2. Вывод из базы данных аксессуаров для каждого товара
3. Вывод специального предложения, включающего в себя товары из базы данных
4. Желательно псевдо-URL для всех страниц
Все предложения и подробности по проекту в личные сообщения.
Оплата проекта через Яндекс.Деньги. Предоплаты нет.
Выбранный исполнитель
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