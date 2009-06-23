Спарсить глоссарий и запихать на друпал

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок209 просмотров

Нужно спарсить отсюда http://finance.bigmir.net/investment/glossary/ глоссарий и запихать на сайт, который работает на друпал 6. Все модули установлены и работаю, нужно только в базу инфу залить.

Drupal
16 лет назад
Serg_Chupak
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
$50
2 дня
Качественно и быстро!
Сотрудничеством полностью доволен! Продолжаем!

Заявки фрилансеров

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование