Проект для Свободный Алексей (Dracula77)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Восстановить работоспособность сайта, после взлома!!!

Работа была проделанная вчера. Просьба не писать здесь ничего!

16 лет назад
Roma25
Нонейм 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно иметь дело с порядочным партнером !!!

Заявки фрилансеров

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад