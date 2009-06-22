Модуль оплаты по смс для DLE

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Нужно переделать готовый модуль для DLE для работы с агрегатором А1 под мои нужды. Модуль и ТЗ прилагаю. Просьба не работающих ранее с DLE не беспокоить. Указывать стоимость и срок исполнения обязательно.

DLE
16 лет назад
Infernal_0ne
Скуратин 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня

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WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад