Система написана и пишется на языке PHP 4,5, СУБД MySQL 4 Шаблоны - Smarty Общие задачи в зависимости от вашего уровня сверху вниз по сложности: Написание редакторов справочников ...
Скрипт проверки seo-показателей
В общем интересует сабж (аналог www.pr-cy.ru)
Жду Ваших предложений по бюджету и срокам исполнения! (Возможно готовое решение).
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