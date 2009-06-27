Встроить форму позволяющую принимать платежи. Агрегатор Robokassa. И, сответственно, с записью в БД строки "оплачено" или "неоплачено" Срок до 15 дней.
Убрать регистрацию в интернет-магазине на Joomla
Требуется сделать скрипт заказа прямо с первой страницы сайта formulagold . ru кнопку "заказ" и кнопку "подробнее"
И интернет магазин требуется сделать без предварительной регистрации, это очень неудобно и муторно
т.е. сразу заказ как здесь goldenformula . spb . ru
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