Убрать регистрацию в интернет-магазине на Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки198 просмотров

Требуется сделать скрипт заказа прямо с первой страницы сайта formulagold . ru кнопку "заказ" и кнопку "подробнее"

И интернет магазин требуется сделать без предварительной регистрации, это очень неудобно и муторно

т.е. сразу заказ как здесь goldenformula . spb . ru

Joomla
16 лет назад
spdk2007
Василий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо, сделал все классно, учел все пожелания и без тормозов С уважением, Василий Романович www.formulagold.ru [email protected]
Отличный заказчик. будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад