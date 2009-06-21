Картинки с сайта

Короч, у меня стоит такая задача: на сайте есть каталог товаров. у меня есть список товаров, и мне нужно найти какойто товар на этом сайте, тоесть я пишу название товара в поиск на этом сайте и сохраняю изображение под названием товара. можно ли такую прогу сделать что бы она считывала название товара с таблицы ексель, вставляла название товара в поиск на сайте и сохраняла изображение под названием товара.

эта программка мне нужна до завтра до 13.00