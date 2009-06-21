Срочно доделать работу на яваскрипте

Необходимо срочно доделать работу (до завтрашнего вечера, на крайний случай - раннее утро вторника).

Задача - собрать html-темлейты воедино с помощью яваскрипта на основе уже готового ядра и шаблонизатора - просто прописать их в конфигурационный файл (но надо разобраться как это делается) + доработать некоторые функции, привязать календарь и виртуальную клавиатуру (можно взять готовые) + слегка поправить стиль (отцентровать картинку). Для человека, хорошо разбирающегося в яваскриптах - вполне можно успеть за это время.

Пишите сюда сразу аську (или в личку)

Кто не уверен в себе - лучше не обращайтесь, сроки очень критичны

Подробности при переписке.