Флажок (checkbox) при добавлении и редактировании поста, чтобы сторонний скрипт выбирал из базы только эти посты, помеченные флажком. Необходим плагин для WordPress 2.8 и пример sql запроса.
Срочно доделать работу на яваскрипте
Необходимо срочно доделать работу (до завтрашнего вечера, на крайний случай - раннее утро вторника).
Задача - собрать html-темлейты воедино с помощью яваскрипта на основе уже готового ядра и шаблонизатора - просто прописать их в конфигурационный файл (но надо разобраться как это делается) + доработать некоторые функции, привязать календарь и виртуальную клавиатуру (можно взять готовые) + слегка поправить стиль (отцентровать картинку). Для человека, хорошо разбирающегося в яваскриптах - вполне можно успеть за это время.
Пишите сюда сразу аську (или в личку)
Кто не уверен в себе - лучше не обращайтесь, сроки очень критичны
Подробности при переписке.
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