Требуется довести до работоспособности несколько скриптов. Скрипты скандинавского аукциона и интернет-казино.
Компонент для joomla 1.5 (mvc)
Необходимо написать компонент для джумлы 1.5 (наподобие доски объявлений с фотографиями). Подробности по телефону. Оплата по договоренности. СРОЧНО. 8-916-552-6711 Павел
Заявки фрилансеров
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