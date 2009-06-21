Компонент для joomla 1.5 (mvc)

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Необходимо написать компонент для джумлы 1.5 (наподобие доски объявлений с фотографиями). Подробности по телефону. Оплата по договоренности. СРОЧНО. 8-916-552-6711 Павел

Joomla
16 лет назад
pinmaster
Павел 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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