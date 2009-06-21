Работы по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок263 просмотра

1. Прикрутить на сайт турфирмы службу поиска попутчика (аналог www.travelone.ru/meet/)

База пользователей – единая с существующей базой пользователей форума.

Анкета пользователя (фотоальбом делать не надо, уже есть работающий на сайте), добавление планируемых поездок, поиск попутчика по параметрам (www.travelone.ru/meet/), вывод новых анкет, вывод популярных анкет, обмен личными сообщениями.

2. Настройка вывода витрины туров XML

Просьба писать на адрес [email protected]

16 лет назад
errand
Тимур 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров