Исправить ошибку MySQL Error

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Завершен10 заявок364 просмотра

Здравствуйте, нужно исправить ошибку в базе данных мискл сайта u-la-la.ru "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '

' at line 1 " Пожалуйста оставляйте свои аськи и цены.

MySQLSQL
16 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

KiloByte1024
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Устранил ошибку за считаные минуты, большое спасибо ;)
Хороший заказчик, четко объяснил проблему и предоставил всё для её решения, был рад сотрудничать.

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KiloByte1024
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад