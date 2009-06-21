Требуется доработать скрипты для самописных движков на 2х сайтах. Подробности при переписке. Оплата по договоренности. Если делаете заявку, сразу укахывайте аську по которой можно связаться.
Срочные проекты. Доработка.
Требуется профессионал в веб программировании для доработки нескольких проектов. работа срочная. Желательно оставить свой номер телефона.
Заявки фрилансеров
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