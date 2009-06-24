Доработки скриптов на самописной цмс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок315 просмотров

Требуется доработать скрипты для самописных движков на 2х сайтах. Подробности при переписке. Оплата по договоренности. Если делаете заявку, сразу укахывайте аську по которой можно связаться.

16 лет назад
r-a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Работы по самописной цмске выполнены на должном уровне. Продолжаем работать дальше
Очень понравилось работать! Хорошее взаимопонимание, оплата в срок. Сотрудничаем дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад