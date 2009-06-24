Нужен человек способный нарисовать анимацию, подобную www.raviollo.ru/ . Именно аниматор, а не программист, т.к. ПРОГРАММИСТ ЕСТЬ ! ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: из Санкт-Петербурга, т.к. надо в понедельник ...
Доработки скриптов на самописной цмс.
Требуется доработать скрипты для самописных движков на 2х сайтах. Подробности при переписке. Оплата по договоренности. Если делаете заявку, сразу укахывайте аську по которой можно связаться.
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