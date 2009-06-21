Работа с компонентом Joomla Estate Agency (JEA)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Здравствуйте,

Суть задания: доработка и настройка компонента JEA под определенные нужды;

www.novostroyki-irk.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:

1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;

2) Программирование на PHP + MySQL;

3) HTML + JavaScript;

4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.

Стоимость: 1000 руб.

Сроки: 2 дня.

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427 609 121

HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
16 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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