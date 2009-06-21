Приватно для green

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка95 просмотров

Доработать скрипт биллинговой системы, ТЗ в личке

16 лет назад
goodvin87
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ws_green
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
2 дня
Отлично поработали ребята. Спасибо большое, будем работать дальше
Спасибо! Отличный заказчик, хорошее ТЗ!

Заявки фрилансеров

ws_green
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад