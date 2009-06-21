Требуется специалист для создания скрипта доски объявлений(CMS) с опытом похожих разработок и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием примеров уже готовых проектов похожей сложности. PHP, MySQL, AJAX, CSS, JQuery обязательные требование - не школьник ...
Создание инвестиционного фонда
Требуется установить инвестиционный фонд (из уже готового скрипта) или же скрипта предложенного вами.
Хостинг, домен есть.
Оставляйте пожалуйста icq и примерную цену.
Бюджет минимальный
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