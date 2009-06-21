Создание инвестиционного фонда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок140 просмотров

Требуется установить инвестиционный фонд (из уже готового скрипта) или же скрипта предложенного вами.

Хостинг, домен есть.

Оставляйте пожалуйста icq и примерную цену.

Бюджет минимальный

16 лет назад
ineuro
Руслан 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров