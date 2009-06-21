Joomla карта города

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Необходимо помощь в настройке компонента для Joomla 1.5. Компонент карта города, на основе карты Google или Яндекс.

Главная задача: реализовать в компоненте возможность вставки собственной карты города и возможность добавлять объекты на карту.

При разработке ориентироваться можно на: http://webmap-blog.ru/?p=166

Пример похожей карты: http://orenmap.ru/

Joomla
16 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров