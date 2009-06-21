Работа для хорошего флеш-аниматора из С.-Петербур.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужен человек способный нарисовать анимацию,

подобную www.raviollo.ru/ .

Именно аниматор, а не программист, т.к. ПРОГРАММИСТ ЕСТЬ !

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: из Санкт-Петербурга, т.к. надо в понедельник встречаться и обсуждать детали.

16 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров