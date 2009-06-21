Есть управление сайтом Битрикс и свёрстанный шаблон сайта, нужно сделать сайт: одеть шаблон на CMS, сделать разделы сайта и т.д. Нужно ко вторнику. Пишите стоимость.
Работа для хорошего флеш-аниматора из С.-Петербур.
Нужен человек способный нарисовать анимацию,
подобную www.raviollo.ru/ .
Именно аниматор, а не программист, т.к. ПРОГРАММИСТ ЕСТЬ !
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: из Санкт-Петербурга, т.к. надо в понедельник встречаться и обсуждать детали.
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