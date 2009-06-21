Подправить класс на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок337 просмотров

Здравствуйте!

Нужно чуть подправить класс на PHP, который отвечает за вывод товаров, чтобы они выводились не дивами, а таблицей!

Сам класс в приложении.

Кто возьмется?

p.s. это делать 2 минуты для специалиста, пожалуйста, не шокируйте меня предложениями с двузначными ценами!..

PHP
16 лет назад
evdokusha
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Игорь молниеносно справился с поставленной задачей и сделал все с первого раза, сэкономив мое время! Человек порядочен и позитивен, буду работать с ним еще, тем более что по ценам Игорь тоже адекватен!
Очень хороший заказчик, ясно выражает задачи, что очень важно при сотрудничетве. Остался доволен.

Заявки фрилансеров

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад