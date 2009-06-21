Здравствуйте!

Нужно чуть подправить класс на PHP, который отвечает за вывод товаров, чтобы они выводились не дивами, а таблицей!

Сам класс в приложении.

Кто возьмется?

p.s. это делать 2 минуты для специалиста, пожалуйста, не шокируйте меня предложениями с двузначными ценами!..