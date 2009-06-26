Скрипт, который автоматом будет добавлять объявл.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок232 просмотра

Написать скрипт, который автоматом будет добавлять объявления на доску объявлений с других досок

16 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за старание РЕКОМЕНДУЮ
Очень хороший заказчик. Приятный в общении, рекомендую к серьезной работе.

Заявки фрилансеров

Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад