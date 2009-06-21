Необходимо сделать вертикальный Flash-баннер размером 120*578 для медиа сайта http://media-mixltd.com/ . Красивый, на ваше усмотрение! Оплата строго 200 рублей.
Ссылки sape
Требуется человек, который сможет сделать, что бы ссылку типа index.php?do=gallery видела сапа как отдельные ссылки, а не частью ссылки index.php
Требуется знание DLE и умение работать в sape
ICQ: 3427397
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