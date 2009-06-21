Ссылки sape

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Требуется человек, который сможет сделать, что бы ссылку типа index.php?do=gallery видела сапа как отдельные ссылки, а не частью ссылки index.php

Требуется знание DLE и умение работать в sape

ICQ: 3427397

DLE
16 лет назад
MeTaTRoN92
32 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

uNknownMark
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Второй раз уже выполнил всё на высший балл. Рекомендую к сотрудничеству
Четко понимание что необходимо гарантирует успех. Егор из таких людей. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

uNknownMark
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад