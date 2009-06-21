Скрипт для DLE - Автоматическая отправка новостей.

Движок - DLE. Нужно, чтобы каждый день, либо по времени, либо по команде, скрипт оправлял пользователям по внутренней базе (на e-mail) анонсы пяти последних новостей (заголовок, краткая новость и ссылка на читать далее).

Желательно, чтобы отправка была с картинкой, которая имееьтся в краткой новости.