Скрипт для DLE - Автоматическая отправка новостей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок198 просмотров

Движок - DLE. Нужно, чтобы каждый день, либо по времени, либо по команде, скрипт оправлял пользователям по внутренней базе (на e-mail) анонсы пяти последних новостей (заголовок, краткая новость и ссылка на читать далее).

Желательно, чтобы отправка была с картинкой, которая имееьтся в краткой новости.

DLE
16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

asderty
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

asderty
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад