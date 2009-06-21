Поставить модуль на главную страницу.

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Закрыт5 заявок197 просмотров

Здравствуйте. Есть модуль(а точнее парсер) http://fjuz.ru/music . Нужно чтобы информация,которая выводится на той странице,была на главной. Сам парсер сосстоит из одного файла(music.php в engine/modules). Кто возьмется за отзыв т.к. заданее более чем легкое. Если за отзыв нельзя,то пишите свою цену.

С уважением, Руслан.

16 лет назад
Radar-desing
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17 лет в сервисе
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15 лет назад

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