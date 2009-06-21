DLE страница входа.

Добрый день,

Нужно на ДЛЕ сделать страницу входа первую.

Тоисть, заходиш на сайт сайт.ру и видиш логотип на весь екран и кнопочку входа, когда нажимаеш вход.. тогда уже открывается сайт на дле (main.tpl)

Уже сайт готов, нужно только вставить первую страницу другую.