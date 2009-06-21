DLE страница входа.

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Завершен4 заявки152 просмотра

Добрый день,

Нужно на ДЛЕ сделать страницу входа первую.

Тоисть, заходиш на сайт сайт.ру и видиш логотип на весь екран и кнопочку входа, когда нажимаеш вход.. тогда уже открывается сайт на дле (main.tpl)

Уже сайт готов, нужно только вставить первую страницу другую.

DLE
16 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад
$4
1 день
Исполнено оперативно! Спасибо!

Заявки фрилансеров

13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад