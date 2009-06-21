Граббер Мой мир

Здравствуйте. Есть модуль(а точнее парсер) http://fjuz.ru/music . Нужно чтобы информация,которая выводится на той странице,была на главной. Сам парсер сосстоит из одного файла(music.php в engine/modules). Кто возьмется за отзыв т.к. заданее более чем легкое. Если за ...