Смена языка

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Закрыт4 заявки247 просмотров

Нужно найти, где в скрипте http://www.iscripts.com/socialware/ происходит смена языка, в скрипте их несколько, в админке смены нет.

16 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

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