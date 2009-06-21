Приватно для 13daemon

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

Настройка шабла для Joomla

цена договорная

Joomla
16 лет назад
iskand3r
47 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$18
1 день
С поставленной задачей, человек справился просто на отлично. Если бы не Сергей, я бы еще три года ломал голову над установкой этой хитрой CMS Joomla. Кроме того, хотелось бы отметить, что фрилансер Сергей не только специалист в своей сфере, но и просто приятный в общении человек. Рекомендую п.с. Сергей удачи!
Работа прошла четко, в срок и по плану. Александр постоянно был на связи, довольно точно сформулировал требования, оперативно отвечал на мои вопросы и принимал поправки, в нужном виде оплатил работу. Заказчикам, с которыми я работал очно, стоит поучиться у таких людей.

Заявки фрилансеров

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Плагин для WordPress 2.8

    $15

    Флажок (checkbox) при добавлении и редактировании поста, чтобы сторонний скрипт выбирал из базы только эти посты, помеченные флажком. Необходим плагин для WordPress 2.8 и пример sql запроса.

    SQLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно доделать работу на яваскрипте

    Необходимо срочно доделать работу (до завтрашнего вечера, на крайний случай - раннее утро вторника). Задача - собрать html-темлейты воедино с помощью яваскрипта на основе уже готового ядра и шаблонизатора - просто прописать их в ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Html-шаблон ---> интернет-магазин

    Нужно прикрутить дизайн к движку интернет-магазина (бесплатного). Движок на свое усмотрение. Из технических характеристик: голосование, вывод новостей, каталог. Нужно выполнить срочно в течении 15 часов. За подробностями только в icq: 421-363-755

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • DLE страница входа.

    Добрый день, Нужно на ДЛЕ сделать страницу входа первую. Тоисть, заходиш на сайт сайт.ру и видиш логотип на весь екран и кнопочку входа, когда нажимаеш вход.. тогда уже открывается сайт ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Граббер Мой мир

    Нужна программа, которая будет грабить обычные клипы с mail.ru (Мой мир). Или есть может у кого скрипт, или кто знает как скачивать клипы, стучите ICQ - 365-895-291

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поставить модуль на главную страницу.

    Здравствуйте. Есть модуль(а точнее парсер) http://fjuz.ru/music . Нужно чтобы информация,которая выводится на той странице,была на главной. Сам парсер сосстоит из одного файла(music.php в engine/modules). Кто возьмется за отзыв т.к. заданее более чем легкое. Если за ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работы по сайту

    1. Прикрутить на сайт турфирмы службу поиска попутчика (аналог www.travelone.ru/meet/) База пользователей – единая с существующей базой пользователей форума. Анкета пользователя (фотоальбом делать не надо, уже есть работающий на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт для DLE - Автоматическая отправка новостей.

    Движок - DLE. Нужно, чтобы каждый день, либо по времени, либо по команде, скрипт оправлял пользователям по внутренней базе (на e-mail) анонсы пяти последних новостей (заголовок, краткая новость и ссылка на читать далее). ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад