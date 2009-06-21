Приватно для 13daemon

С поставленной задачей, человек справился просто на отлично. Если бы не Сергей, я бы еще три года ломал голову над установкой этой хитрой CMS Joomla. Кроме того, хотелось бы отметить, что фрилансер Сергей не только специалист в своей сфере, но и просто приятный в общении человек. Рекомендую п.с. Сергей удачи!