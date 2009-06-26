Много мелкого парсинга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок278 просмотров

Нужен человек, который всегда в онлайне и специализирующийся на парсинге (со своими фреймворками, в разы ускоряющими работу) для выполнение большого количества мелких проектов по граббингу.

Будут встречаться как сайты на вордпрессе, так и порталы, каталоги продукции и т.д.

Оплата от 5-10 вмз за проект (проекты действительно в большинстве своем простые, никто не будет просить за 5 баксов выкачать 100К страниц или обходить блокировщики по ip и т.д.), и проектов будет много (больше 10 в неделю), поэтому и цена такая. На сложные проекты цены естественно будем обсуждать отдельно.

Формат работы ТОЛЬКО такой: я даю УРЛ и объясняю, какой именно "канал" на сайте мне нужно взять и даю пример xml для выгрузки, Вы через несколько часов (а лучше конечно Минут) даете мне готовый xml. Предлагать "простые и удобные скрипты, чтобы я делал все сам" не нужно, это не интересно.

СРАЗУ оставляйте свою асю, в личку не спамить, искать ваших контакты в профиле я не буду!

WordPress
16 лет назад
evdokusha
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

asderty
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
Алексей отличный исполнитель: быстрый, четкий, отзывчивый! А еще всегда на связи!.. Работал, работаю и буду работать с Лехой, так как всецело доволен соотношением цена/качество! 10 баллов из 10;)
Очень хороший заказчик! Всегда идет на встречу, адекватно реагирует на возникающие в ходе работы трудности, четко ставит ТЗ и всегда на связи. Сотрубничеством доволен, продолжаю работать :)

Заявки фрилансеров

asderty
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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