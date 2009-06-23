Парсер РСС-лент

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок256 просмотров

Нужно сделать обработчик и обходчик потоков.

Люди, знающие Ajax, PHP, MVC, ООП отписывайте, остальные проходите мимо.

AJAXPHP
16 лет назад
psworld
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ladish
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
С задачей справился, смог самостоятельно предложить некоторые улучшения.
Человек знает чего хочет, отличное,четкое ТЗ - вопросов по работе практически не возникало. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ladish
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад