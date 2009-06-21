Нужно найти, где в скрипте http://www.iscripts.com/socialware/ происходит смена языка, в скрипте их несколько, в админке смены нет.
Modx + e2_photo_gallery
Нужно прикрутить на modx фотогаларею e2_phto_gallery
http://www.e2interactive.com/e2_photo_gallery/demo.php
стучаться в аську 4332858 девять пять
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Описание удаленоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен человек, который всегда в онлайне и специализирующийся на парсинге (со своими фреймворками, в разы ускоряющими работу) для выполнение большого количества мелких проектов по граббингу. Будут встречаться как сайты на вордпрессе, так ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Добрый вечер. Требуется флешка для компании, которая занимается оконным остеклением. Сюжет: Здание Санкт-Петербурга, например Гостиница Москва со старым фасадом и остеклением плавно сменяется на Гостиницу Москва с новыми окнами (интересные по дизайну ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад
Подробности и образцы - внутри прилагаемого файла. Просьба: в своих предложениях пишите конкретно, какая программа и движок будут использованы. РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Настройка шабла для Joomla цена договорнаяВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо срочно доделать работу (до завтрашнего вечера, на крайний случай - раннее утро вторника). Задача - собрать html-темлейты воедино с помощью яваскрипта на основе уже готового ядра и шаблонизатора - просто прописать их в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно прикрутить дизайн к движку интернет-магазина (бесплатного). Движок на свое усмотрение. Из технических характеристик: голосование, вывод новостей, каталог. Нужно выполнить срочно в течении 15 часов. За подробностями только в icq: 421-363-755Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать компонент для джумлы 1.5 (наподобие доски объявлений с фотографиями). Подробности по телефону. Оплата по договоренности. СРОЧНО. 8-916-552-6711 ПавелВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна программа, которая будет грабить обычные клипы с mail.ru (Мой мир). Или есть может у кого скрипт, или кто знает как скачивать клипы, стучите ICQ - 365-895-291Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад