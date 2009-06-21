Нужно установить и настроить сайт на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Добрый вечер

нужно установить и настроить сайт на сервер + доработать

(прикрутить робокассу и мелкие доработки) скрипт самописни (PHP)

если сработаемся то продолжим сотрудничества

сайт: file-guide.ru/

p.s. если можно напишут те у кого есть опит и знание

С уважением Николай

PHP
16 лет назад
25kadr
Гость 
51 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров