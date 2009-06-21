Короч, у меня стоит такая задача: на сайте есть каталог товаров. у меня есть список товаров, и мне нужно найти какойто товар на этом сайте, тоесть я пишу название товара в поиск на этом сайте ...
Нужно установить и настроить сайт на сервер
Добрый вечер
нужно установить и настроить сайт на сервер + доработать
(прикрутить робокассу и мелкие доработки) скрипт самописни (PHP)
если сработаемся то продолжим сотрудничества
сайт: file-guide.ru/
p.s. если можно напишут те у кого есть опит и знание
С уважением Николай
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