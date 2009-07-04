Небольшие доработки WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки161 просмотр

Требуется:

1. Доработать страницу Topics таким образом, чтобы в сайдбаре отображались категории этой страницы, а на самой странице находились посты разбитые на категории.

2. POPULAR ARTICLES вверху сайдбара - здесь необходимо чтобы показывались название, дата статьи, кол-во просмотров и иконка с ссылкой на саму статью

3. Комменты - необходимо добавить такое же оформление коммента как и на оригинальном сайте и в виджете в сайдбаре должен отображаться сам коммент, его дата и пост, к которому он относится

WordPress
16 лет назад
Socionika
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Сергей прекрасный специалист, исполнительный адекватный человек, прост и открыт в общении, что немаловажно в нашем деле. Самые лучшие рекомендации. Приятно работать с профессионалом!

Заявки фрилансеров

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад