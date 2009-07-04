Небольшие доработки WordPress

Требуется:

1. Доработать страницу Topics таким образом, чтобы в сайдбаре отображались категории этой страницы, а на самой странице находились посты разбитые на категории.

2. POPULAR ARTICLES вверху сайдбара - здесь необходимо чтобы показывались название, дата статьи, кол-во просмотров и иконка с ссылкой на саму статью

3. Комменты - необходимо добавить такое же оформление коммента как и на оригинальном сайте и в виджете в сайдбаре должен отображаться сам коммент, его дата и пост, к которому он относится