Добрый вечер нужно установить и настроить сайт на сервер + доработать (прикрутить робокассу и мелкие доработки) скрипт самописни (PHP) если сработаемся то продолжим сотрудничества ...
Встроить скрипт оплаты услуги.
Встроить форму позволяющую принимать платежи. Агрегатор Robokassa.
И, сответственно, с записью в БД строки "оплачено" или "неоплачено"
Срок до 15 дней.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Короч, у меня стоит такая задача: на сайте есть каталог товаров. у меня есть список товаров, и мне нужно найти какойто товар на этом сайте, тоесть я пишу название товара в поиск на этом сайте ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать обработчик и обходчик потоков. Люди, знающие Ajax, PHP, MVC, ООП отписывайте, остальные проходите мимо.Завершен16 лет назад
Нужно прикрутить на modx фотогаларею e2_phto_gallery http://www.e2interactive.com/e2_photo_gallery/demo.php стучаться в аську 4332858 девять пятьВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно найти, где в скрипте http://www.iscripts.com/socialware/ происходит смена языка, в скрипте их несколько, в админке смены нет.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Описание удаленоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен человек, который всегда в онлайне и специализирующийся на парсинге (со своими фреймворками, в разы ускоряющими работу) для выполнение большого количества мелких проектов по граббингу. Будут встречаться как сайты на вордпрессе, так ...Завершен16 лет назад
- $100
Добрый вечер. Требуется флешка для компании, которая занимается оконным остеклением. Сюжет: Здание Санкт-Петербурга, например Гостиница Москва со старым фасадом и остеклением плавно сменяется на Гостиницу Москва с новыми окнами (интересные по дизайну ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад
Подробности и образцы - внутри прилагаемого файла. Просьба: в своих предложениях пишите конкретно, какая программа и движок будут использованы. РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Настройка шабла для Joomla цена договорнаяЗавершен16 лет назад