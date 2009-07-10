Встроить скрипт оплаты услуги.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок250 просмотров

Встроить форму позволяющую принимать платежи. Агрегатор Robokassa.

И, сответственно, с записью в БД строки "оплачено" или "неоплачено"

Срок до 15 дней.

16 лет назад
optimizsite
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pqshq
Павел 
33 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Основная задача была выполнена быстрее чем я рассчитывал. Всегда на связи, не смотря на разницу 3 часа, и держал в курсе о стадиях выполнения проекта. Всё выполнено на высшем уровне! Огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

pqshq
Павел 
33 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад