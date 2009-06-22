Система тестирования персонала (PHP)

Система написана и пишется на языке PHP 4,5, СУБД MySQL 4

Шаблоны - Smarty

Общие задачи в зависимости от вашего уровня сверху вниз по сложности:

Написание редакторов справочников

Исправление мелких багов

Дописывание модулей системы

Создание новых модулей согласно ТЗ

Переработка модулей согласно MVC

Документирование своего и чужого кода

От вас требуется:

проживание в Украине

работа с системой хотя-бы 3 часа в день

разделение кода от HTML

при экшенах - обязательно логи!!!

работа с SVN

базовые знания Doctrine

хорошие знания SQL (MySQL)

Оплата в час - 10-12 у.е. в зависимости от ваших умений (расчет в гривнах по курсу продажи)

ТЗ для проверки знаний - ниже (сделать нужно обязательно)

результаты отсылать на мыло - [email protected]