Вот очень удачный пример того, что нужно сделать http://news.yandex.ru/russia/quotes/1.html Нужно сделать несколько закладок: USD, RUR, EUR на каждой из которых будет свой график. Закладки лучше сделать на CSS. Данные ...
Система тестирования персонала (PHP)
Система написана и пишется на языке PHP 4,5, СУБД MySQL 4
Шаблоны - Smarty
Общие задачи в зависимости от вашего уровня сверху вниз по сложности:
Написание редакторов справочников
Исправление мелких багов
Дописывание модулей системы
Создание новых модулей согласно ТЗ
Переработка модулей согласно MVC
Документирование своего и чужого кода
От вас требуется:
проживание в Украине
работа с системой хотя-бы 3 часа в день
разделение кода от HTML
при экшенах - обязательно логи!!!
работа с SVN
базовые знания Doctrine
хорошие знания SQL (MySQL)
Оплата в час - 10-12 у.е. в зависимости от ваших умений (расчет в гривнах по курсу продажи)
ТЗ для проверки знаний - ниже (сделать нужно обязательно)
результаты отсылать на мыло - [email protected]
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