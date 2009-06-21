Создание сайта

Здравствуйте

Необходимо разработать сайт на платной CMS.

Сайт по продаже недвижимости, особенность заключается в том что надо будет 4 сайта с одной базой данных объектов.

Есть подробное техническое задание и дизайн.

Рассматриваются кандидатуры только с портфолио.

При ответе по icq обязательно указывайте проект по которому пришли, портфолио и вилку стоимости работы (без учета покупки CMS). Сообщения не содержащие приведенной выше информации будут игнорироваться. Давайте уважать время друг друга.

Icq 752088