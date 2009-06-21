Создание сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок360 просмотров

Здравствуйте

Необходимо разработать сайт на платной CMS.

Сайт по продаже недвижимости, особенность заключается в том что надо будет 4 сайта с одной базой данных объектов.

Есть подробное техническое задание и дизайн.

Рассматриваются кандидатуры только с портфолио.

При ответе по icq обязательно указывайте проект по которому пришли, портфолио и вилку стоимости работы (без учета покупки CMS). Сообщения не содержащие приведенной выше информации будут игнорироваться. Давайте уважать время друг друга.

Icq 752088

16 лет назад
alego
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров