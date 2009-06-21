Встроить форму позволяющую принимать платежи. Агрегатор Robokassa. И, сответственно, с записью в БД строки "оплачено" или "неоплачено" Срок до 15 дней.
Городской портал
Добрый день! Требуется помощь в создание информационного портала города с элементами социальной сети и интерактивной картой на основе гугль или яндекс.
Качество работ по порталу не хуже: RB7.RU, podolsk-online.ru, shahty.ru, isochi.ru, nashgorod.ru (т.е. тем, кто хотел предложить «php-nuke» идти играть в «WOW»)
Примеры реализации карты: pushkino.org, kom-pit.ru
Возможные решения:
ABO CMS Business
NetCat 3 Community
другие аналогичные CMS или бесплатные типа Instant CMS...
Предпочтительно дизайн в стиле web 2.0. Это не бизнес, а больше социальный проект, а значит тем, кто хочет «поживиться» придется искать другие предложения. Мы сами энтузиасты и альтруисты, а денег много не бывает – народная мудрость.
Если есть люди готовые нормально заработать и помочь реализовать проект такого рода, пишите мне на почту: [email protected]
P.S. Бюджет без учета стоимости вышеуказанных CMS (т.е. за Ваш дизайн, верстку и технические дополнения, такие как интеграция карты).
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