Городской портал

Добрый день! Требуется помощь в создание информационного портала города с элементами социальной сети и интерактивной картой на основе гугль или яндекс.

Качество работ по порталу не хуже: RB7.RU, podolsk-online.ru, shahty.ru, isochi.ru, nashgorod.ru (т.е. тем, кто хотел предложить «php-nuke» идти играть в «WOW»)

Примеры реализации карты: pushkino.org, kom-pit.ru

Возможные решения:

ABO CMS Business

NetCat 3 Community

другие аналогичные CMS или бесплатные типа Instant CMS...

Предпочтительно дизайн в стиле web 2.0. Это не бизнес, а больше социальный проект, а значит тем, кто хочет «поживиться» придется искать другие предложения. Мы сами энтузиасты и альтруисты, а денег много не бывает – народная мудрость.

Если есть люди готовые нормально заработать и помочь реализовать проект такого рода, пишите мне на почту: [email protected]

P.S. Бюджет без учета стоимости вышеуказанных CMS (т.е. за Ваш дизайн, верстку и технические дополнения, такие как интеграция карты).