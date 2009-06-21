Встроить форму позволяющую принимать платежи. Агрегатор Robokassa. И, сответственно, с записью в БД строки "оплачено" или "неоплачено" Срок до 15 дней.
Разработчик MODx
Нужен разработчик CMS MODx для удаленной сдельной работы в веб-студии
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