Flash-График валют на Joomla-сайт

Вот очень удачный пример того, что нужно сделать http://news.yandex.ru/russia/quotes/1.html

Нужно сделать несколько закладок: USD, RUR, EUR на каждой из которых будет свой график.

Закладки лучше сделать на CSS.

Данные на закладки, которые не выбраны не подгружать.

Загрузка должна делаться только после клика по ним.

курсы должны храниться в базе

На экран по умолчанию должен выводиться график за последний месяц.

Должна быть возможность изменения диапазона:

-перетаскивая границы мышкой

-задавая конкретные даты

-выбирая предопределённые интервалы (неделя, месяц, квартал, год)

НЕ НУЖНО ПИСАТЬ С НУЛЯ.

нужно настроить какое-нибудь подходящее для этого решение

Всё это должно работать на Joomla 1.0.x в виде компонента.

Позже, возможно, понадобится необходимость сделать плагин или модуль.

Необходима кроссбраузерность работы.