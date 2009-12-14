Flash-График валют на Joomla-сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки192 просмотра

Вот очень удачный пример того, что нужно сделать http://news.yandex.ru/russia/quotes/1.html

Нужно сделать несколько закладок: USD, RUR, EUR на каждой из которых будет свой график.

Закладки лучше сделать на CSS.

Данные на закладки, которые не выбраны не подгружать.

Загрузка должна делаться только после клика по ним.

курсы должны храниться в базе

На экран по умолчанию должен выводиться график за последний месяц.

Должна быть возможность изменения диапазона:

-перетаскивая границы мышкой

-задавая конкретные даты

-выбирая предопределённые интервалы (неделя, месяц, квартал, год)

НЕ НУЖНО ПИСАТЬ С НУЛЯ.

нужно настроить какое-нибудь подходящее для этого решение

Всё это должно работать на Joomla 1.0.x в виде компонента.

Позже, возможно, понадобится необходимость сделать плагин или модуль.

Необходима кроссбраузерность работы.

CSSHTMLJoomla
15 лет назад
vinkov
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lixus09
Андрей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$10
2 дня
Второй раз уже выручает меня Андрей Девятко. Отличная работа.
Второй раз имею дело с этим человеком. Предоставил толковое ТЗ, комментарии по ходу разработки. Приятно было иметь с ним дело, рекомендую. Оплату произвел вовремя, как договорились.

Заявки фрилансеров

lixus09
Андрей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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