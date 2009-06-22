Разработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок273 просмотра

Нужен специалист владеющий ASP.NET и MsSQL для серьезного проекта.

Возраст от 27 лет, проживающий в Москве или области. Работа удаленная.

ASP.NET
16 лет назад
AnnaFa
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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