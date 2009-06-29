Приватный проект для Цасюк Руслан(rtsasuk)

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок193 просмотра

Нужно сверстать, натянуть и настроить

16 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 дней назад
16 лет назад
$165
3 дня
Отличный исполнитель! Все отлично понимает и качественно сделал! Рекомендую. Будем дальше сотрудничать
Очень приятный человек, оплатил воврмея все, ставил четкое задания. Будем дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 дней назад
16 лет назад