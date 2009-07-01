Програмирование сайта

Требуется запрограмировать фотоконкурс согласно условий

1. Для размещения фотографий - регистрация.

2. От каждого участника, в течение одного дня, принимается только одна фотография (первая присланная).

3. Все фотографии на одной странице размещаются на срок 7 дней, после чего удаляются, за исключением получившей наибольшее количество просмотров - она отправляется в раздел "Лучшие фотографии» (по желанию автора она также может быть удалена)

4. Все присланные в течении одного дня фотографии выставляются на конкурс одновременно (в 00 часов по Mосковскому времени)

5. Добавление коментариев под фотографиями.

6. Возможность послать виртуальный цветок понравившейся девушке.

7. Возможность использовать платные смс (регистрация есть)