Програмирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен23 заявки316 просмотров

Требуется запрограмировать фотоконкурс согласно условий

1. Для размещения фотографий - регистрация.

2. От каждого участника, в течение одного дня, принимается только одна фотография (первая присланная).

3. Все фотографии на одной странице размещаются на срок 7 дней, после чего удаляются, за исключением получившей наибольшее количество просмотров - она отправляется в раздел "Лучшие фотографии» (по желанию автора она также может быть удалена)

4. Все присланные в течении одного дня фотографии выставляются на конкурс одновременно (в 00 часов по Mосковскому времени)

5. Добавление коментариев под фотографиями.

6. Возможность послать виртуальный цветок понравившейся девушке.

7. Возможность использовать платные смс (регистрация есть)

16 лет назад
helpdv
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$1
7 дней
Работой по програмированию сайта остался доволен. Хоть и были некоторые накладки но они решались довольно быстро и успешно путем переговоров по аське.

Заявки фрилансеров

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад