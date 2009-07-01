Система написана и пишется на языке PHP 4,5, СУБД MySQL 4 Шаблоны - Smarty Общие задачи в зависимости от вашего уровня сверху вниз по сложности: Написание редакторов справочников ...
Програмирование сайта
Требуется запрограмировать фотоконкурс согласно условий
1. Для размещения фотографий - регистрация.
2. От каждого участника, в течение одного дня, принимается только одна фотография (первая присланная).
3. Все фотографии на одной странице размещаются на срок 7 дней, после чего удаляются, за исключением получившей наибольшее количество просмотров - она отправляется в раздел "Лучшие фотографии» (по желанию автора она также может быть удалена)
4. Все присланные в течении одного дня фотографии выставляются на конкурс одновременно (в 00 часов по Mосковскому времени)
5. Добавление коментариев под фотографиями.
6. Возможность послать виртуальный цветок понравившейся девушке.
7. Возможность использовать платные смс (регистрация есть)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Вот очень удачный пример того, что нужно сделать http://news.yandex.ru/russia/quotes/1.html Нужно сделать несколько закладок: USD, RUR, EUR на каждой из которых будет свой график. Закладки лучше сделать на CSS. Данные ...Завершен15 лет назад
В общем интересует сабж (аналог www.pr-cy.ru) Жду Ваших предложений по бюджету и срокам исполнения! (Возможно готовое решение).Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимо установить скрипт http://easycreate.com/index.php. Скрипт уже залит на хостинг, возникают ошибки при инсталляции.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист владеющий ASP.NET и MsSQL для серьезного проекта. Возраст от 27 лет, проживающий в Москве или области. Работа удаленная.Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $165
Нужно сверстать, натянуть и настроитьЗавершен16 лет назад
Есть доска do.sibregion.ru. Нужно её доделать переделать также как у ngs.ru и slando.ru . Ваши предложения?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
В скрипте масвет, на сайте http://lotoslot.net сделать при пополнении счета бонус выдам доступ к сайту по фтпЗавершен16 лет назад
Нужен разработчик CMS MODx для удаленной сдельной работы в веб-студииВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Здравствуйте Необходимо разработать сайт на платной CMS. Сайт по продаже недвижимости, особенность заключается в том что надо будет 4 сайта с одной базой данных объектов. Есть подробное техническое задание ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад