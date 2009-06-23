Сделать скрипт Php+Vbulletin

$50
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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки114 просмотров

Вообщем, есть форум neverfold.ru построенный на vbulletin 3.8

там стоит мод Блоги 2 версия

есть такие страницы:

http://neverfold.ru/blog.php?do=list - последние записи в блогах

http://neverfold.ru/blog.php?do=bloglist - список дневников

Есть поддомен blogs.neverfold.ru

На этом поддомене нужно сделать страницу, которая я бы совмещала обе, тоесть слева был список всех днеников, а справа были последние записи.

Контакты для связи:

icq:78945322

skype: tra1tor-

e-mail: [email protected]

PHP
16 лет назад
TTRinBan
Nikolaev 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$70
1 день
Все отлично, уложился в срок и хорошо выполнил работу
Понравилось работать, спасибо.

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад