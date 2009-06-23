Система написана и пишется на языке PHP 4,5, СУБД MySQL 4 Шаблоны - Smarty Общие задачи в зависимости от вашего уровня сверху вниз по сложности: Написание редакторов справочников ...
Сделать скрипт Php+Vbulletin
Вообщем, есть форум neverfold.ru построенный на vbulletin 3.8
там стоит мод Блоги 2 версия
есть такие страницы:
http://neverfold.ru/blog.php?do=list - последние записи в блогах
http://neverfold.ru/blog.php?do=bloglist - список дневников
Есть поддомен blogs.neverfold.ru
На этом поддомене нужно сделать страницу, которая я бы совмещала обе, тоесть слева был список всех днеников, а справа были последние записи.
Контакты для связи:
icq:78945322
skype: tra1tor-
e-mail: [email protected]
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