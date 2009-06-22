Модуль каталога статей для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Нужно написать простенький срипт каталога статей для Joomla - ТЗ приложится после выбора исполнителя. Требуются исполнители с опытом работы по данному софту

Joomla
16 лет назад
allmoskow
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров