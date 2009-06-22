Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно. Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях. Но важно, что бы там было ...
Модуль каталога статей для Joomla
Нужно написать простенький срипт каталога статей для Joomla - ТЗ приложится после выбора исполнителя. Требуются исполнители с опытом работы по данному софту
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