Все обыскал, модуль такой не нашел. Ищется программист для переделки аналогичного модуля с oscommerce. Системы аналогичные..так что проще будет. Если у кого-то есть такой готовый модуль - еще удобнее всем)
Изменение платёжного скрипта.
Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно.
Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях.
Но важно, что бы там было 2 окна, 1- текст для ввода количества голосов, 2-е текст для вывода суммы в рублях, но при этом выводимая сумма должна умножаться на коэффицент.
от1 до 50 голосов 5 руб
от 50 до 150 голосов 4 рубля
от 150 и больше голосов 3 рубля
И из 2го окна сумма посылается для оплаты на сайт yandex.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно в кротчайшие сроки доделать аукцион. Система готова на 50 %. Интересуют: *Срок исполнения; *Стоимость работ. Дополнительная информация индивидуально, пишите в личку!Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Восстановить работоспособность сайта, после взлома!!! Работа была проделанная вчера. Просьба не писать здесь ничего!Завершен16 лет назад
- $50
Вообщем, есть форум neverfold.ru построенный на vbulletin 3.8 там стоит мод Блоги 2 версия есть такие страницы: http://neverfold.ru/blog.php?do=list - последние записи в блогах http://neverfold.ru/blog.php?do=bloglist - список дневников ...Завершен16 лет назад
Нужно переделать готовый модуль для DLE для работы с агрегатором А1 под мои нужды. Модуль и ТЗ прилагаю. Просьба не работающих ранее с DLE не беспокоить. Указывать стоимость и срок исполнения обязательно.Закрыт16 лет назад
Требуется запрограмировать фотоконкурс согласно условий 1. Для размещения фотографий - регистрация. 2. От каждого участника, в течение одного дня, принимается только одна фотография (первая присланная). 3. ...Завершен16 лет назад
В общем интересует сабж (аналог www.pr-cy.ru) Жду Ваших предложений по бюджету и срокам исполнения! (Возможно готовое решение).Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимо установить скрипт http://easycreate.com/index.php. Скрипт уже залит на хостинг, возникают ошибки при инсталляции.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист владеющий ASP.NET и MsSQL для серьезного проекта. Возраст от 27 лет, проживающий в Москве или области. Работа удаленная.Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $165
Нужно сверстать, натянуть и настроитьЗавершен16 лет назад