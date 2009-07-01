Изменение платёжного скрипта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок325 просмотров

Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно.

Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях.

Но важно, что бы там было 2 окна, 1- текст для ввода количества голосов, 2-е текст для вывода суммы в рублях, но при этом выводимая сумма должна умножаться на коэффицент.

от1 до 50 голосов 5 руб

от 50 до 150 голосов 4 рубля

от 150 и больше голосов 3 рубля

И из 2го окна сумма посылается для оплаты на сайт yandex.

16 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Хороший фрилансер, сразу понимает поставленные перед ним задачи, делает всё качественно и оперативно. Рекомендую работать с ним.
все как положено
korvin_od
Galka 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
korvin_od
Galka 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад