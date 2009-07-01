Изменение платёжного скрипта.

Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно.

Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях.

Но важно, что бы там было 2 окна, 1- текст для ввода количества голосов, 2-е текст для вывода суммы в рублях, но при этом выводимая сумма должна умножаться на коэффицент.

от1 до 50 голосов 5 руб

от 50 до 150 голосов 4 рубля

от 150 и больше голосов 3 рубля

И из 2го окна сумма посылается для оплаты на сайт yandex.