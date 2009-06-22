Скандинавский аукцион

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок194 просмотра

Нужно в кротчайшие сроки доделать аукцион. Система готова на 50 %.

Интересуют:

*Срок исполнения;

*Стоимость работ.

Дополнительная информация индивидуально, пишите в личку!

16 лет назад
korol001
Артур 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров