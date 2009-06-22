Система написана и пишется на языке PHP 4,5, СУБД MySQL 4 Шаблоны - Smarty Общие задачи в зависимости от вашего уровня сверху вниз по сложности: Написание редакторов справочников ...
Скандинавский аукцион
Нужно в кротчайшие сроки доделать аукцион. Система готова на 50 %.
Интересуют:
*Срок исполнения;
*Стоимость работ.
Дополнительная информация индивидуально, пишите в личку!
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