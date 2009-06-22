Доработать форму обратной связи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок184 просмотра

Доделать форму обратной связи на Php.

Добавить несколько дополнительных полей, а так же поправить форматирование приходящих писем.

PHP
16 лет назад
brandmaker
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
39 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Все доработки были выполнены быстро и качественно. Теперь все работает. Спасибо!
Продолжаем сотрудничество! Заказчик, быстро объяснил какие доработки необходимо произвести. Что и было выполнено. Сразу после тестирования получил оплату и отзыв. Рад работать с этим человеком. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
39 отзывов
16 лет назад