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После перехода на хостинг Агавы стали возникать следующие проблемы:

-постоянные ошибки базы данных. После её ремонта командой repair table всё работает стабильно максимум в течение одних - двух суток. Далее опять выдает ошибку MySQL. Названия ошибок всё время разные

Возможные причины:

в самой Агаве назвать не могут.

Предположительно были проблемы с памятью, однако сейчас свободно половина места на сервере.

Ещё одна возможная причина - нехватка оперативной памяти, в следствие чего слетает Апач и это приводит к ошибке базы данных. Эта версия под вопросом

Необходимо: восстановить СТАБИЛЬНУЮ работу сайта, чтобы более ошибок MySql не возникало и установить причину, по которой это всё происходит. Если необходимо - оптимизировать скрипты.

Возможен переход на более подходящий хостинг