Восстановить стабильную работу сайта

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Завершен8 заявок236 просмотров

Сайт - design-warez.ru

Расположен на VPS

После перехода на хостинг Агавы стали возникать следующие проблемы:

-постоянные ошибки базы данных. После её ремонта командой repair table всё работает стабильно максимум в течение одних - двух суток. Далее опять выдает ошибку MySQL. Названия ошибок всё время разные

Возможные причины:

в самой Агаве назвать не могут.

Предположительно были проблемы с памятью, однако сейчас свободно половина места на сервере.

Ещё одна возможная причина - нехватка оперативной памяти, в следствие чего слетает Апач и это приводит к ошибке базы данных. Эта версия под вопросом

Необходимо: восстановить СТАБИЛЬНУЮ работу сайта, чтобы более ошибок MySql не возникало и установить причину, по которой это всё происходит. Если необходимо - оптимизировать скрипты.

Возможен переход на более подходящий хостинг

MySQL
16 лет назад
Catrina
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
СУУУУУУПЕР потрясающий специалист!!!! Оч довольна, РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
Очень приятный в общении заказчик. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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