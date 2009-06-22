Флеш анимация для стартовой страницы и шапки

Нужно написать флешь для стартовой страницы. И для шапки сайта

Сценарий для стартовой такой: первоначальный цвет фона темный или черный, солнце постепенно выходит из-за горизонта, цвет фона постепенно приближается к оранжевому (F48000), толщина и ширина "горизонта" постепенно растет, когда солнце почти достигнет верха начинает появляться название и растут листья и цветы , после чего появляется (R). Что-то типа 2 (прикрепленный файл)

Сценарий для шапки: Логотип (и (R)) вист, а под ним в нижнем правом углу колышутся лостья и цветы (нужно использовать то что есть + дорисовать своё) (что-то типа 4 (прикрепленный файл) только цветы чуть меньше)

Все материалы даны исключительно для ознакомления, все нужно рисовать во флешь.

Возможны изменения сценария с Вашей стороны.