Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно. Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях. Но важно, что бы там было ...
Флеш анимация для стартовой страницы и шапки
Нужно написать флешь для стартовой страницы. И для шапки сайта
Сценарий для стартовой такой: первоначальный цвет фона темный или черный, солнце постепенно выходит из-за горизонта, цвет фона постепенно приближается к оранжевому (F48000), толщина и ширина "горизонта" постепенно растет, когда солнце почти достигнет верха начинает появляться название и растут листья и цветы , после чего появляется (R). Что-то типа 2 (прикрепленный файл)
Сценарий для шапки: Логотип (и (R)) вист, а под ним в нижнем правом углу колышутся лостья и цветы (нужно использовать то что есть + дорисовать своё) (что-то типа 4 (прикрепленный файл) только цветы чуть меньше)
Все материалы даны исключительно для ознакомления, все нужно рисовать во флешь.
Возможны изменения сценария с Вашей стороны.
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