Исключить дублирующиеся страницы в Oscommerce

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Завершен2 заявки153 просмотра

Есть 2 сайта на Oscommerce c разными доработками.

На них одна и та же страница может иметь несколько урлов:

ввв.сайт.ру/категория1/подкатегория4/товар5521

ввв.сайт.ру/категория1/товар5521

Так же на каждой странице есть "хлебные крошки" (Главная>>Категория1>>Товар5521)

Один и тот же товар может присутствовать в разных категориях.

Нужно что бы каждая страница имела только один урл, при этом "хлебные крошки" отображались корректно.

16 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Всё сделано чётко и оперативно.
Очень понравилось работать, оперативно, оплата в срок. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.

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zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад