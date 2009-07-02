Исключить дублирующиеся страницы в Oscommerce

Есть 2 сайта на Oscommerce c разными доработками.

На них одна и та же страница может иметь несколько урлов:

ввв.сайт.ру/категория1/подкатегория4/товар5521

ввв.сайт.ру/категория1/товар5521

Так же на каждой странице есть "хлебные крошки" (Главная>>Категория1>>Товар5521)

Один и тот же товар может присутствовать в разных категориях.

Нужно что бы каждая страница имела только один урл, при этом "хлебные крошки" отображались корректно.