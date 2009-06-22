Есть скрипт для оплаты по WebMoney, нужно подстроить его под скрипт для Yandex денег, если это возможно. Не желательно, что бы скрипт строился на пожертвованиях. Но важно, что бы там было ...
Оптимизируйте скрипты + SQL-запросы
Получил письмо с хостинга.
Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL u74554_6 создается повышенная нагрузка на
сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле. (дам исполнителю)
Оптимизируйте, пожалуйста, Ваши скрипты, SQL-запросы и дайте нам знать о результатах.
Например, Вы можете использовать метод EXPLAIN для выяснения "тяжелых" запросов и создание
индексов (CREATE INDEX), тем самым снизив нагрузку на базу данных.
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