Оптимизируйте скрипты + SQL-запросы

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Получил письмо с хостинга.

Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL u74554_6 создается повышенная нагрузка на

сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле. (дам исполнителю)

Оптимизируйте, пожалуйста, Ваши скрипты, SQL-запросы и дайте нам знать о результатах.

Например, Вы можете использовать метод EXPLAIN для выяснения "тяжелых" запросов и создание

индексов (CREATE INDEX), тем самым снизив нагрузку на базу данных.

MySQLSQL
16 лет назад
rommaa
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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